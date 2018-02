Celował do Marokańczyków z wiatrówki i kazał „wyp.....ć z Polski”. Mężczyzna z Gniezna z zarzutami

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. Policjanci z Gniezna zatrzymali dwóch napastników, którzy w jednym z lokali w centrum miasta grozili obywatelom Maroka. Jeden z mężczyzn celował do nich z wiatrówki krzycząc przy tym, że mają „wyp.......ć z Polski” oraz „Polska jest dla Polaków”.

Zatrzymani to mieszkańcy Gniezna w wieku 33 i 37 lat. Okazało się, że byli nietrzeźwi. Mężczyźni trafili już do policyjnego aresztu w związku z podejrzeniem o znieważenie na tle narodowościowym. Obecnie policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności zajścia. Zabezpieczyli już monitoring w lokalu, do którego doszło do napaści.

Jak podaje TVN24, młodszy z mężczyzn, który celował wiatrówką w kierunku pokrzywdzonych, usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych. Prokurator rejonowy w Gnieźnie Małgorzata Rezulak-Kustosz wyjaśniła, że zatrzymany groził Marokańczykom pozbawieniem życia lub uszkodzeniem ciała oraz spaleniem lokalu. Gnieźnieńska policja w związku ze zdarzeniem podkreśliła w komunikacie, że „nie ma przyzwolenia na tego rodzaju mowę nienawiści”.