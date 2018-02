Tak w Pile mieszkają przyszli policjanci. Zagrzybiałe materace i pleśń na ścianach

Zagrzybiałe materace

Temat przedstawiono na profilu polskie-sluzby.pl na Facebooku. Czytamy tam, że przyszli policjanci śpią na zagrzybiałych materacach. Z kolei w weekendy w budynku wyłączane jest ogrzewanie, a uczniowie szkoły muszą myć się w zimnej wodzie. W informacji pojawia się relacja kursanta, który poprosił o wymianę materaca. Uczestnik szkolenia miał w odpowiedzi na swoją prośbę usłyszeć: „Jak się nie podoba, to pisz raport i do domu”.

Słuchacze śpią w śpiworach

Z kolei strona PMF, która zrzesza na Facebooku policjantów, jeszcze dokładniej opisuje sytuację panującą w pilskiej Szkole Policji. – Całe okna są tak szczelne, że gdyby ktoś był po drugiej stronie okna to można by się z tą osobą witać przez podanie ręki bez otwierania okna, podając ją przez szpary między oknem, a ramą. Niektórzy słuchacze śpią w ubraniach, przykryci szkolnymi kocami, inni w śpiworach – piszą administratorzy strony. W innym z postów relacjonują, że we wspomnianej szkole w niektórych pokojach są robaki, zaś na ścianach znajduje się grzyb i pleśń.

Nowe materace

Informację o robakach w pokojach i pleśni skomentował jeden ze słuchaczy. Strona PMF poinformowała później, że tego ucznia oraz jego kolegów z kursu spotkały za to nieprzyjemne konsekwencje. Słuchacz otrzymał nakaz napisania notatki wyjaśniającej, zaś jego kompania nie mogła po zajęciach opuścić budynku szkoły. Jak informuje RMF24, podinsp. Jacek Słoński ze Szkoły Policji w Pile twierdzi, że nie słyszał o praktyce odsyłania kogokolwiek do domu po zgłoszeniu uwag. – Materace zostały wymienione na nowe. W sumie około 90 sztuk. Powołaliśmy też specjalną komisję, która przygląda się tej sprawie – dodał Słoński.

Czytaj także:

Dostali dziecinny portret pamięciowy. Mimo to odkryli tożsamość złodzieja