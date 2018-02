PLL LOT uruchomią bezpośrednie połączenie z Warszawy do Zaporoża

– Cieszymy się, że możemy dzisiaj ogłosić nowe połączenie z Warszawy do Zaporoża. Jesteśmy pewni, że uruchamiając tę trasę, zapewnimy naszym klientom najwyższą jakość usług i najlepsze połączenia ze światem przez Europę Środkową. Zaporoże jest jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo centrów biznesowych we wschodniej Ukrainie. Jestem przekonany, że wielu pasażerów podróżujących służbowo i prywatnie skorzysta z wygodnych rejsów do Polski przez węzeł komunikacyjny w Warszawie, aby dotrzeć do innych miejsc w Europie i Ameryce Północnej – powiedział dyrektor komunikacji korporacyjnej i rzecznik prasowy LOT-u Adrian Kubicki, cytowany w komunikacie.

„Rozkład połączeń między Warszawą a Zaporożem został zaplanowany tak, żeby umożliwić pasażerom z tego regionu wygodne przesiadki na rejsy do Europy Zachodniej i Ameryki Północnej przez hub LOT u w Warszawie. Pasażerowie potrzebują nawet 35 minut na przesiadkę w Warszawie, żeby kontynuować podróż do zachodnioeuropejskich miast takich jak Bruksela, Amsterdam, Paryż, Genewa i Mediolan. Możliwe są krótkie przesiadki dla podróżujących między Zaporożem a m.in. Moskwą, Budapesztem, Pragą, Tallinnem, Wilnem, Kownem i Koszycami. Przesiadka na Lotnisku Chopina w Warszawie do portów lotniczych w Ameryce Północnej obsługiwanych przez LOT – Nowego Jorku (JFK i Newark), Chicago i Los Angeles i Toronto – zajmuje tylko godzinę” – czytamy dalej.

Zaporoże jest szóstym ukraińskim punktem na mapie w siatce połączeń LOT-u, obok Charkowa, Odessy i Lwowa oraz portów lotniczych: Kijów-Boryspol i Kijów-Żuliany. Połączenie Zaporoże-Warszawa będzie obsługiwane Embraerami trzech typów, które mają na pokładzie od 70 do 82 foteli w trzech klasach podróży: ekonomicznej, ekonomicznej premium i biznes.

„Od dzisiaj LOT zwiększył ponadto swoją obecność w porcie lotniczym Kijów-Żuliany. Od 2 sierpnia oprócz dwóch rejsów dziennie na lotnisko Kijów-Boryspol LOT będzie dwa razy dziennie obsługiwał loty do portu Kijów-Żuliany. Łącznie między Warszawą a Kijowem LOT oferuje aż 27 rejsów tygodniowo” – podano także.

Uruchomienie nowego połączenia między Warszawą a Zaporożem jest częścią strategii rentownego wzrostu LOT-u na lata 2016-2020, dzięki której LOT zamierza zostać wiodącą linią lotniczą nie tylko wśród pasażerów podróżujących z Polski, lecz również innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. LOT prognozuje, że do 2020 r. będzie rocznie przewozić ponad 10 mln pasażerów, co oznacza że liczba jego pasażerów wzrośnie dwukrotnie w ciągu czterech lat.