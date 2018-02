Przerażony leśniczy napotkał rodzinę niedźwiedzi. Jak zakończyło się spotkanie?

Bliskie spotkanie z naturą

Niezwykła przygoda przytrafiła się lokalnemu leśniczemu Kazimierzowi Nóżce w przysypanych śniegiem Bieszczadach. Nagranie ze zdarzenia udostępniło na Facebooku Nadleśnictwo Baligród. Nóżka, który zajmuje się dokumentowaniem życia lasu napotkał na swojej drodze rodzinę niedźwiedzi brunatnych. Mężczyzna nie ruszał się, zwierzę które jako pierwsze pojawiło się na filmie tylko przez chwilę przyglądało się leśniczemu, po czym udało się w dalszą drogę. Za nim podążyły jeszcze dwa niedźwiedzie. Autor nagrania nie ukrywał, że nieoczekiwane spotkanie napędziło mu niemałego strachu. Szeptem wypowiadał pojedyncze słowa „o Matko, o Boże”.

„Unikat na skalę galaktyczną”

To nie pierwsza leśna przygoda jaką podzielił się ze światem Kazimierz Nóżka. W grudniu 2017 roku nagrał on atak stada wilków na niedźwiedzią rodzinę. W krytycznym momencie podjął interwencję i krzykami odstraszył drapieżniki. „Nie dość, że nagrywa atak watahy wilków na niedźwiedzią rodzinę (unikat na skalę galaktyczną) to jeszcze ratuje te niedźwiadki. Leśniczy Kazek Nóżka z Nadleśnictwa Baligród w akcji” – napisał wtedy na Twitterze Krzysztof Trębski, doradca ds. mediów w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.