Znana firma odzieżowa planuje ekspansję na polskim rynku. Chce otworzyć dziesiątki sklepów

Jak informuje „Puls Biznesu”, szwedzki koncern odzieżowy ubiera nie tylko Szwedki, ale również mieszkanki kilkunastu innych krajów. Posiada prawie 500 placówek w 18 państwach, a obroty firmy oscylują w granicach 630 mln euro. Teraz planuje ekspansję na polskim rynku. Lindex nie zaczyna od zera, ponieważ w Polsce ma już trzy sklepy: w Wałbrzychu, Bytomiu i Gliwicach.

Johan Isacson, który w koncernie odpowiedzialny jest za franczyzę, tłumaczy w rozmowie z „Pulsem Biznesu”, że w przyszłym miesiącu mają rozpocząć się poszukiwania tzw. masterfranczyzobiorcy, czyli firmy, która odpowiadałaby za ekspansję sieci w Polsce. – Chcielibyśmy, żeby jesienią mógł uruchomić biznes. Mówimy o dziesiątkach sklepów w dłuższej perspektywie – tłumaczy Isacson. Trzy wspomniane sklepy w Polsce zostały uruchomione przez Czechów i pozwoliły na wstępne rozeznanie polskiego rynku, który, jak utrzymuje Isacson, jest „ciekawy”.

Lindex w swojej ofercie ma produkty skierowane wyłącznie do kobiet i dzieci. Ponad połowa produktów jest wykonana z przyjaznych dla środowiska surowców. Co więcej, firma jest jednym z wiodących nabywców bawełny organicznej. Ceny ubrań mają być podobne do tych z innej popularnej sieciówki, H&M.

