Poseł PiS z wygranej Stocha uczynił pretekst do ataku na Tuska. Kłótnia na Twitterze

Marcin Horała zamieścił fotografię, na której widać Donalda Tuska. Załączył również podpis: „Wellinger przegrał”.

Internauci szybko zauważyli, że zdjęcie pochodzi z 2008 roku, kiedy Tusk jeszcze jako premier odwiedzał mieszkańców Opolszczyzny, którzy ucierpieli w wyniku tornada. Do tej sytuacji nawiązał były szef MON Tomasz Siemoniak. „Bylem wtedy z premierem Tuskiem w 2008 wśród dramatycznie poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Jakim trzeba być degeneratem, żeby tak jak ten poseł PiS wykorzystywać to zdjęcie do idiotycznych żartów?” – napisał na Twitterze.

Publikacja posła PiS wywołała ogromne kontrowersje. Pojawiły się komentarze, że wpis polityka był niestosowny, jednak Horała nie przejął się krytyką. „Jeju no pożartować nie można” – odpisał na jeden z komentarzy.

Dyskusja rozgorzała na dobre, a polityk starał się bronić swojego wpisu.

Całą dyskusję Horała zakończył jeszcze jednym postem.

Czytaj także:

Norwegowie zadrwili ze Stocha. Polak opuścił studio Eurosportu