Poroszenko rozmawiał z Morawieckim. Prezydent Ukrainy apeluje do Polaków

– To moje pierwsze spotkanie z Mateuszem Morawieckim jako premierem, mogę powiedzieć, że było konstruktywne – przyznał Poroszenko. Dodał, że omówiono szczegóły wizyty polskiego premiera na Ukrainie i kwestie współpracy wojskowo-technicznej. – Poruszaliśmy kwestię wspólnej koordynacji działań w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, rozmawialiśmy o Nord Stream 2 – wymieniał prezydent.

Poroszenko: Politycy muszą poradzić sobie z przyszłością

Podczas rozmowy poruszono również sprawę polskiej ustawy o IPN, która wzbudza mnóstwo kontrowersji. – Moje stanowisko w sprawie tej ustawy nie zmieniło się, jak również odnośnie spornych spraw w naszej historii. Musimy zostawić historię historykom i ekspertom, a politycy muszą poradzić sobie z przyszłością – wyjaśniał Poroszenko. – Jeśli politycy będą się zajmować historią, a historycy polityką, to nie skończy się to dobrze – ocenił. Poroszenko zaapelował również do Polski o wstrzymanie się od działań, które mogą zagrozić pozytywnym osiągnięciom w dialogu na tematy historyczne.

Prezydent Ukrainy przyznał jednocześnie, że w jego „głębokim przekonaniu”, Polska jest strategicznym partnerem. – Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby usunąć sporne kwestie, które nas dzielą. Wydaje mi się, że takie stanowisko poparł polski premier. Znajdziemy porozumienie – przekonywał Poroszenko.