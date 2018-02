Czeka nas spore ochłodzenie. Termometry pokażą nawet -15 stopni

W ciągu dnia Polska pozostanie pod wpływem wyżu znad Karpat w zimnej masie powietrza pochodzenia arktycznego. Będzie pochmurno, ale pojawią się liczne przejaśnienia i rozpogodzenia. Na Suwalszczyźnie prognozowane są słabe opady śniegu do 1 centymetra. Temperatura osiągnie wartość od zera stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 2 stopnie Celsjusza w centrum kraju do 5 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Na zachodzie wiatr powieje z południa, w pozostałych regionach zaś z południowego zachodu i zachodu. Na weekend meteorolodzy zapowiadają spore ochłodzenie.

Synoptycy przewidują, że ochłodzenie może się pojawić jeszcze w tym tygodniu. Do Polski napłynie zimne powietrze znad Arktyki. Najzimniej będzie na Podlasiu, gdzie słupki rtęci spadną nawet do -15 stopni Celsjusza w nocy i do -12 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Zimno będzie również w pozostałych regionach Polski - termometry pokażą od -10 stopni w Wielkopolsce, Małopolsce i na Dolnym Śląsku do - 8 stopni na Pomorzu oraz na Mazowszu.