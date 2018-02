Szef PKW o kandydatach na przewodniczącego KBW: Te osoby są związane ściśle z władzą wykonawczą

Szef PKW Wojciech Hermeliński zaznaczył, że w najbliższą środę (21 lutego) odbędzie się spotkanie z kandydatami na szefa KBW. Chcemy zorientować się co do zasobu wiedzy kandydatów, w szczególności w zakresie prawa wyborczego, umiejętności i doświadczenia w zakresie zarządzania kadrami – tłumaczył. – Mogę powiedzieć z ubolewaniem że spodziewaliśmy się że kandydaci będą pochodzili z sfery nie tak bardzo związanej stricte z polityką, bo niestety trzeba przyznać z ubolewaniem że te trzy osoby są w zasadzie związane ściśle z władzą wykonawczą, jakkolwiek oczywiście nie jest to okoliczność, która dyskryminuje automatycznie tych kandydatów. Jest to jedna z okoliczności, która będzie podlegała ocenie – stwierdził Wojciech Hermeliński.

Według przewodniczącego PKW „wszyscy kandydaci mają za sobą i są w trakcie działalności zawodowej politycznej” . – To nie jest cecha, której oczekiwaliśmy, ale powtarzam, nie jest to jedyna cecha, okoliczność która będzie powodować że ci kandydaci zostaną uznani za osoby które nie spełniają wymogów” – podkreślił.

MSWiA przedstawiło kandydatów

Wśród kandydatów przedstawionych przez szefa MSWiA znaleźli się:

Magdalena Pietrzak – urzędnik, wieloletnia sekretarz Powiatu Łowickiego, miasta Zduńska Wola i gminy Skierniewice;

Mirosław Sanek – obecnie zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wcześniej Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej

Paweł Szrot – urzędnik, obecnie wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w przeszłości legislator Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

„Wskazane osoby posiadają doświadczenie zawodowe predestynujące do objęcia funkcji zaufania publicznego i dają rękojmię rzetelnego oraz bezstronnego organizowania procesu wyborczego. Kandydaci przedstawili zaświadczenie o niekaralności, złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych” – podkreślono w oświadczeniu MSWiA. Wszyscy kandydaci uzyskali pozytywne opinie Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu i Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

