Historyczny sukces polskiej kadry. Andrzej Duda pogratulował skoczkom

Polscy skoczkowie osiągnęli bezprecedensowy sukces, po raz pierwszy w historii zdobywając medal w konkursie drużynowym na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Z gratulacjami pospieszył Andrzej Duda, który we wpisie na Twitterze dziękuje i gratuluje skoczkom narciarskim. Prezydent pisze też, że to „piękny dzień Polaków na olimpijskiej skoczni”. Gratulacje złożyła również Kancelaria Prezydenta.

Brązowy medal polskiej kadry to duży sukces, ale patrząc na przebieg konkursu, kibice mogą mieć lekki niedosyt. Przed ostatnią grupą zawodników zajmowaliśmy bowiem drugie miejsce, za prowadzącymi z dużą przewagą Norwegami. Tuż za nami, z minimalną stratą 0,6 punktu znajdowali się Niemcy. Wystarczyło więc, by w ostatniej serii skoków Kamil Stoch skoczył lepiej od Andreasa Wellingera, by Polacy mogli cieszyć się ze srebrnego medalu olimpijskiego. Tak niestety się nie stało, ale nasi skoczkowie nie mają na co narzekać. Dzisiejsze trzecie miejsce to pierwszy medal zdobyty w olimpijskim konkursie drużynowym w historii naszych startów na tej imprezie. To też drugi medal wywalczony w Pjongczangu. Pierwszy krążek zdobył Kamil Stoch, wygrywając sobotni konkurs na dużej skoczni.

