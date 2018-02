Wojciech Fortuna: Gdyby Kot skakał nieco lepiej, stać by ich było na złoto

Fortuna to złoty medalista Igrzysk Olimpijskich z Saporro z 1972 roku. Legendarny skoczek skomentował brązowy medal wywalczony przez polskich zawodników podczas konkursu drużynowego w Pjongczangu. - Nasi skoczkowie świetnie się spisali i zdobyli historyczny brązowy medal. Każdy z nich o to się starał i było trochę dramaturgii. Gdyby Maciej Kot skakał nieco lepiej, na poziomie, gdy Piotrek Żyła był nieobliczalny, stać ich było na złoto olimpijskie, bo przecież to są aktualni mistrzowie świata - powiedział Fortuna.

Polscy skoczkowie osiągnęli bezprecedensowy sukces, po raz pierwszy w historii zdobywając medal w konkursie drużynowym na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Brązowy medal polskiej kadry to duże osiągnięcie, ale patrząc na przebieg konkursu, kibice mogą mieć lekki niedosyt. Przed ostatnią grupą zawodników zajmowaliśmy bowiem drugie miejsce, za prowadzącymi z dużą przewagą Norwegami. Tuż za nami, z minimalną stratą 0,6 punktu znajdowali się Niemcy. Wystarczyło więc, by w ostatniej serii skoków Kamil Stoch skoczył lepiej od Andreasa Wellingera, by Polacy mogli cieszyć się ze srebrnego medalu olimpijskiego. Tak niestety się nie stało, ale nasi skoczkowie nie mają na co narzekać.

Jak podkreśla Fortuna, tym sukcesem nasi skoczkowie zapracowali na emeryturę olimpijską, która przysługuje sportowcom zdobywającym medale na Igrzyskach.