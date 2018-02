Prezydent Gdańska będzie ubiegać się o szóstą kadencję. „Jeśli PO nie poprze mnie w wyborach...”

„W trudnych czasach, a w takich żyjemy, trzeba mówić wprost. Mówię więc jasno – zdecydowałem się kandydować na prezydenta Gdańska” –ogłosił 18 lutego Paweł Adamowicz.

Dzień później prezydent Gdańska zwołał konferencję prasową w Europejskim Centrum Solidarności. – Od dawna wielokrotnie apelowałem o stworzenie silnej drużyny, która może ocalić Gdańsk przed złą zmianą. Takie drużyny nie ma i nie zanosi się na to by powstała – przyznał Adamowicz. – Jestem prezydentem Gdańska i na mnie spoczywa odpowiedzialność za to by Gdańsk dalej był miastem wolności i solidarności –dodał.

Pomaska: Adamowicz wyszedł przed szereg

Adamowicz zapewnił, że rozmawiał o swojej decyzji z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną i dodał, że jest lojalny wobec PO. Jednocześnie zapowiedział, że jeśli Platforma Obywatelska nie poprze go w wyborach, będzie startował jako niezależny kandydat.

Decyzja Adamowicza nie wszystkim się jednak spodobała. Agnieszka Pomaska z PO, której wypowiedź cytuje Radio Gdańsk przekonuje, że prezydent Gdańska „wyszedł przed szereg”. Z kolei przewodniczący gdańskich radnych PiS Kazimierz Koralewski ocenił, że Paweł Adamowicz dokonuje w tej chwili rozłamu w gdańskiej PO, co będzie skutkowało „wewnętrzną walką”.