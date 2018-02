Polacy na drugim miejscu w rankingu „najbardziej toksycznych kierowców Europy”

Eco Experts to firma zajmująca się produkcją paneli słonecznych i ekologicznymi innowacjami instalowanymi w domach. Na swojej stronie internetowej opublikowała wyniki badań nad udziałem w emisji toksyn, przeprowadzonych w 25 krajach Europy. W raporcie zestawiono dane dotyczące procentowej liczby samochodów napędzanych benzyną, średniego wieku aut, liczby pojazdów na tysiąc mieszkańców i ogólnego zatrucia powietrza. Połączenie tych wszystkich wskaźników nie stawia Polski w dobrym świetle. Gorzej od nas wypadli tylko Czesi.

Jednym z powodów, dla których to Czechom przypadł niechlubny tytuł, jest słaba jakość ich samochodów. Średnia wieku tamtejszych pojazdów to 14 lat. Dla porównania, to aż o 6 lat więcej, niż w Wielkiej Brytanii. Z rankingu wynika, że cała Europa Wschodnia wypadła w badaniu kiepsko. Najlepiej pod tym względem wyglądają z kolei kraje Skandynawskie i Irlandia.

„Zdrowe auta są za drogie”

– Transport drogowy jest jednym z największych źródeł zatrucia powietrza. Chociaż badania pokazują, że najbardziej przyczynia się do tego jakość samochodów, w rzeczywistości ludzie nie mogą sobie pozwolić na zastąpienie aut lepszymi, ponieważ jest to po prostu zbyt kosztowne – mówił Fran Whittaker-Wood z Eco Experts. – Jeśli rządzący na poważnie zamierzają ograniczać problem spalin samochodowych, powinni robić więcej, by ekologiczne samochody stały się powszechnie dostępne – przekonywał.

Ranking „najbardziej toksycznych kierowców”:

Czechy Polska Estonia Chorwacja Słowacja Słowenia Hiszpania Rumunia Austria Węgry Luksemburg Łotwa Włochy Litwa Belgia Francja Niemcy Wielka Brytania

Grecja Portugalia Holandia Dania Finlandia Irlandia Szwecja

