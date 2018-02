Dziennikarka rozstała się z Polskim Radiem. Zarzuca dyrektorowi, że zakazał podania informacji o PO

O swoim rozstaniu z Polskim Radiem 24 Maja Borkowska poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Bezpośrednią przyczyną zerwania współpracy miała być sytuacja, do której doszło podczas dyżuru w niedzielę 18 lutego. – W niedzielę, w czasie mojego dyżuru serwisowego, zadzwonił do mnie dyrektor PR24 i nakazał, żebym zrezygnowała z czytania informacji o tym, że G. Schetyna zapowiedział złożenie przez PO projektu nowelizacji ustawy o IPN, którą sobie pani wynalazła w PAP. Dyrektor zapytał też: „jutro pani pracuje? to się spotkamy” . Na tym rozmowa się skończyła – opisała Borkowska.

Kiedy dziennikarka poszła na rozmowę z zamiarem złożenia wypowiedzenia okazało się, że dyrektor miał już wyznaczoną osobę na zastępstwo. – Kiedy poprosiłam o wyjaśnienie niedzielnego telefonu ws. informacji o Platformie, Dyrektor trochę się poplątał, a w końcu uznał, że nic się w sumie nie stało. ostałam zaproszona na spotkanie „w sprawie serwisów weekendowych” więc udawanie, że to bez związku, jest przezabawne – tłumaczyła.

– Stało się tak czy siak po mojej myśli. Tak się nie da robić rzetelnego radia. Tym samym ostatecznie zakończyłam współpracę z Polskim Radiem. Nieszczególnie stać mnie na brak pracy, ale jeszcze mniej stać mnie na firmowanie tego wszystkiego swoim nazwiskiem – podsumowała Maja Borkowska, która pod koniec 2016 roku po pawie 20 latach odeszła z pracy z radiowej Trójki.

