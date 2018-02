Pawłowicz wysyła posła do „Polski C”, internauci oburzeni. „Pogarda do Polaków, którzy nie są z Warszawy?”

„Poseł GRYGLAS od Petru i Pihowicz,skokiem do partii J.Gowina,ma być kandydatem Porozumienia na wicepre- zydenta Wa-wy z listy PIS-u?! Pośle Gryglas,króremu sąsiad otwarł karierę,zasługi dla PIS i pokuta w PIS trwają latami. Na początek sołectwo w Polsce C.”.. – napisała w środę 21 lutego poseł Pawłowicz na Twitterze (pisownia oryginalna – red.). W ten sposób chciała dać do zrozumienia, że nie zgadza się z nagradzaniem niedawnego przeciwnika politycznego szansą na prestiżowe stanowisko.

Definicja „Polski C”

Użytkownicy Twittera, jak to mają w zwyczaju, szybko wytknęli słabe punkty wpisu posłanki. Pomijając ortografię i interpunkcję, szafowanie stanowiskami oraz wątek mianowanej niedawno na wiceministra Andżeliki Możdżanowskiej (przeszła do obozu dobrej zmiany z PSL), zwrócili uwagę na sformułowanie „Polska C”. „Pani Poseł często się z Panią zgadzam ale co to znaczy Polska C? A Pani z jakiej jest Polski? Bo dla mnie Polska jest tylko jedna” – napisał Michał. „Chodzi mi o budowanie swej kariery na własnym,ciężko wypracowanym dorobku w najtrudniejszych warunkach,a takie są na prowincji,w małych miastach.PolskaC jest symbolem trudnych warunków i ograniczonych możliwości” – tłumaczyła się ze swoich słów Pawłowicz.

„Więcej szacunku dla funkcji sołtysa”

Wyjaśnienia posłanki nie przekonały jednak internautów. „Pani poseł, proszę o trochę więcej szacunku dla funkcji sołtysa i »Polski C«. Poza tym zgoda” – pisał Włodzimierz. „Gdzie jest to Polska C pani Krystyno??” – pytał Leszek. „Co to jest Polska C? Jakiś trzeci sort? Pogarda do Polaków, którzy nie są z Warszawy?” – dopytywała Anna. „Na początek to zlikwidujcie »Polskę C«. Obniżcie podatki, uproście prawo podatkowe, gospodarcze. Nie przeszkadzajcie bogacić się Polakom” – radzi Maciej. „Myślałem że PiS nie dzieli Polski na sektory od A do C tak jak ekipa Tuska.”.. – pisał Matt.