Łatwiej sprawdzisz dane o swoim samochodzie. Wystarczy spełnić jeden warunek

Nie pamiętasz kiedy kończy się ważność badania technicznego albo polisy OC? Chcesz sprawdzić szczegółowe dane techniczne? A może chcesz zobaczyć przebieg swojego auta, zarejestrowany podczas ostatniego przeglądu?Jak przekonuje Ministerstwo Cyfryzacji, od teraz to żaden problem.

Istotne informacje w jednym miejscu

W jednym miejscu, za darmo i bez wychodzenia z domu, będzie można poznać dziesiątki informacji o posiadanych pojazdach, które gromadzone są w Centralnej Ewidencji Pojazdów. „Mój Pojazd” można znaleźć w zakładce „Kierowcy i pojazdy” na stronie www.obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu się do usługi za pomocą swojego Profilu Zaufanego, można zobaczyć m.in.: dane o pojeździe, w tym: marka, typ, nr vin, data pierwszej rejestracji, termin badania technicznego; dane techniczne pojazdu, w tym: pojemność i moc silnika, liczba miejsc, dopuszczalna masa całkowita, rozstaw osi; dane o zdarzeniach związanych z pojazdem, w tym wyrejestrowanie i zbycie; dane o zawartej polisie, w tym datę zawarcia i wygaśnięcia, nazwę zakładu ubezpieczeń.

W przyszłości „Mój Pojazd” będzie rozszerzany o kolejne funkcje. Już wkrótce w usłudze będzie dostępna cała historia zdarzeń związanych z danym samochodem. Będzie można zobaczyć również te pojazdy, które posiadaliśmy w przeszłości.

Liczba Profili Zaufanych (eGO) przekroczyła 1,4 mln

Zakres danych dostępnych o pojeździe również będzie rozwijany – od czerwca w Centralnej Ewidencji Pojazdów będą gromadzone informacje o szkodach, które także zostaną pokazane w usłudze. W przyszłości planowane są kolejne usługi bazujące na danych z rejestrów centralnych, takie jak „Sprawdź swoje uprawnienia”, „Uprawnienia kierowcy” czy „Przypomnij o terminach” – powiadomienia mailem o nadchodzących terminach np. badań technicznych i polisy OC.

E-usługa „Mój Pojazd” została stworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki. To kolejny etap modernizacji systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców do wersji 2.0 i realizacja polityki otwierania danych z rejestrów państwowych. Obecnie liczba Profili Zaufanych (eGO) przekroczyła 1,4 mln.

Czytaj także:

Ile dostają najbogatsi emeryci? Dane ZUS mogą was zaskoczyć