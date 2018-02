Od marca nowa lista leków refundowanych. Co się zmieniło?

W porównaniu ze styczniową listą leków refundowanych, w obecnej znajdują się 92 nowe preparaty: 70 produktów leczniczych i 6 wyrobów medycznych w ramach listy aptecznej oraz 16 produktów w ramach programów lekowych. Dla 142 leków wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 15921,96 zł do 0,01 zł). Dla 3 produktów wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu (od 4,86 zł do 9,72 zł). Przewidziano spadek dopłaty pacjenta (od 56,70 zł do 0,01 zł) dla 283 produktów. Klient zapłaci więcej (od 113,40 zł do 0,01 zł) za 874 produktów. Ministerstwo zapowiedziało spadek cen brutto (od 172,93 zł do 0,01 zł) dla 732 preparatów. Za 179 leków zapłacimy więcej od 10,21 zł do 0,01 zł.

Ponad 1700 leków dla seniorów

Osoby, które ukończyły 75 lat będą mogły liczyć od marca na bezpłatne doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy limitowej „16.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe – pochodne sulfonylomocznika”, które zawierają substancje czynne: Gliclazidum, glimepiridum, glipizidum. Seniorzy otrzymają także bezpłatne leki przeciwzakrzepowe z grupy limitowej 21.0, „Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K” zawierające substancje czynne: Warfarinum i acenocumarol. W sumie w zestawieniu uwzględniono 1740 leków. Receptę może wystawić lekarz, do którego senior jest zapisany w przychodni.

Nowe refundowane leki

Do nowej listy dołączono nowy lek o nazwie Gilenya (fingolimod) w ramach zmienionego programu lecznia stwardnienia rozsianego. Refundowane będą także preparaty Dysport (stosowany przy leczeniu spastyczności nogi po udarze mózgu) oraz Revolade, w ramach programów leczenia dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną oraz dzieci chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną.

Dla pacjentów będzie dostępny również Ofev (nintedenib), stosowany przy leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc. Na obowiązującej od marca liscie znajdzie się również Formetic (metforminum) pomocny pacjentkom, u których zdiagnozowano zespół policystycznych jajników. Refundacja obejmie także Synagis (paliwizumab), w ramach programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS”, w ramach poszerzonej populacji pacjentów, obejmującej także dzieci urodzone między 28 a 32 tyg. wieku ciążowego.

Czytaj także:

GIF wycofuje serie popularnego leku na nadciśnienie