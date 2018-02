W piątek spadnie śnieg, nadchodzą zimne noce. A jaka pogoda będzie w weekend?

Mróz na wschodzie Polski nawet minus 7 st. C – tyle będzie w Suwałkach. W Białymstoku będzie minus 5 st. C. Poza tym będzie od minus 2 do minus 4 st. C. do 0 na zachodzie i plus 1 st. C w Szczecinie. Wiać ma słabo, chwilami umiarkowanie.

Czekają nas zimne noce. Na wschodzie Polski temperatura będzie spadać nawet do minus 18 st. C.



W sobotę w ciągu dnia od - 10 st. C do 0. Pośnieżyć może na terenach Polski wschodniej.



W niedzielę od - 11 st. C do - 2 st. C. Przelotny śnieg wystąpi na północnym zachodzie oraz w Polsce południowo-wschodniej.



W poniedziałek od - 10 st. C do - 3 st. C. We wtorek podobny rozkład temperatury, z tym że będzie więcej chmur na północnym zachodzie i na terenach Podkarpacia.