Muzeum na Majdanku zyska nową nazwę. Wiceminister zapowiada zmiany

Jak wyjaśnił minister, oznacza to zmiany nazw muzeów w Sobiborze i Bełżcu, które są filiami muzeum na Majdanku. Sellin zapowiedział, że zmiana obejmie także muzeum w Stutthof. To nie koniec roszad. – Muzeum w Treblince niedługo będzie powołane jako osobne muzeum. Na razie jest filią należącą do marszałka województwa mazowieckiego, ale porozumiewamy się i to muzeum będzie również prowadzone przez ministerstwo kultury. Wtedy będzie nadana nazwa temu muzeum – tłumaczył Sellin.

Inicjatywa rozszerzenia nazwy placówki na Majdanku wyszła od wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka. O pomyśle pozytywnie wypowiada się prezes IPN. – Jeżeli do Instytutu Pamięci Narodowej wpłynie wniosek o opinię w tej sprawie, to nasza odpowiedź będzie jednoznaczna: chcemy, aby nazwa każdego obozu przypominała o jego założycielach – Niemcach – wskazał w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” prezes IPN. – To w sposób wyraźny oddawałoby, kto budował obozy, kto był twórcą całej machiny zbrodniczego systemu – podkreślił dr Jarosław Szarek.

