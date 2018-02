Członek kolegium IPN opisał swoją wizytę w filharmonii. Wspomniał m.in. o staniku i kroczu dyrygentki

„U pani dyrygent widać odcisk stanika i prześwit w kroczy...ale to tylko Mendelsohn.”. . – napisał na swoim profilu na Twitterze członek kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Do wpisu zostało dołączone zdjęcie, na którym widać kobietę dyrygującą orkiestrą w filharmonii w Manchesterze. W kolejnych wpisach Krzysztof Wyszkowski stwierdził, że „Mendelsohn to muzyka dla zwiększenia uroku i krów” jednak „baba w spodniach nawet ubój potrafi zmarnować” . „Czy zaraz usłyszę, że opinia, iż Mendelsohn to muzyka dla dojnych krów to antysemityzm?” – pytał w kolejnym wpisie Wyszkowski. Zdjęcie udostępnione przez Wyszkowskiego podał dalej na Twitterze m.in. starosta krapkowicki Maciej Sonik.

Były opozycjonista podzielił się również z internautami swoimi odczuciami na temat utworu Brahmsa. „Brahms był dobry, bo skrzydło fortepianu zasłaniało babiszcze i widok nie zagłuszał gry Chińczyka (?)” – podkreślił działacz IPN na swoim profilu na Twitterze. Internauci w komentarzach zastanawiali się, co dokładnie Wyszkowski miał na myśli.

