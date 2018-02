Kwieciński: Chcemy uruchomić budowę 100 tysięcy lokali w ramach programu „Mieszkanie plus”

– Mamy taki plan, żeby do przyszłego roku uruchomić budowę 100 tys. mieszkań. W tej chwili mamy rozpoczętą budowę niecałych 2 tys. mieszkań w ramach tego programu, w przygotowaniu jest 15 tys. kolejnych mieszkań – powiedział minister inwestycji i rozwoju w rozmowie z Polskim Radiem.

Lokalizacje mieszkań nie są jeszcze wyznaczone, ponieważ będą one zależały od partnerów i popytu. – To nie państwo samo będzie budowało, będziemy budowali z samorządami i z sektorem prywatnym. Chodzi o to, aby rozruszać samą machinę, żeby ona już później pracowała sama. Państwo może w tym pomóc w segmencie mieszkań przeznaczonych na wynajem dla ludzi biedniejszych, dla ludzi młodych, startujących na rynku pracy – tłumaczył Kwieciński.

Na czym polega program „Mieszkanie plus” ?