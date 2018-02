Anna Streżyńska szuka „mistrzów blockchain”. „Nie stoję nad głową, nie rozliczam z każdej godziny”

W nowo utworzonej spółce MC² Solutions Anna Streżyńska współudziałowcem i prezesem. W firmie współpracuje z ludźmi, którzy odeszli wraz z nią z Ministerstwa Cyfryzacji. Inwestorem jest Viktor Romaniuk, właściciel Kinguin, globalnego sklepu z kluczami do gier. Zespół zajmuje się projektami z zakresu m.in. sztucznej inteligencji, walut cyfrowych czy inteligentnego rozwoju miast i regionów.

Firma szuka już nowych pracowników, w tym między innymi blockchain deweloperów, czyli programistów, którzy czują się świetnie w nowych technologiach. Cały czas przyjmowane są też zgłoszenia osób, które chcą pracować w warszawskiej siedzibie w Złotych Tarasach lub w gdańskiej filii. Można także pracować zdalnie.

– Jak bym zachęciła do pracy ze mną? MC2 Solutions to młoda firma, nie jest jeszcze skostniała i daleko jej do takiej. Oparta jest za to na ludziach, którzy się sprawdzili i w biznesie i w administracji publicznej. To ekipa, która wyszła ze mną z Ministerstwa Cyfryzacji, do tego doszły zupełnie nowe osoby. Mamy siedzibę w Warszawie, filię w Gdyni. Wszystko jest dynamiczne i dobrze rośnie – mówi Anna Streżyńska w rozmowie z money.pl. – Nie stoję nad głową, nie rozliczam z każdej godziny – zapewnia.