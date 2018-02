Jadwiga Gosiewska chce przetopienia pomnika syna. „Postać nie przypomina Przemysława”

Pomnik zmarłego tragicznie pod Smoleńskiem posła Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Gosiewskiego stanął w Dąbkach (woj. zachodniopomorskie) we wrześniu 2017 roku. Powstał na zamówienie jego matki, Jadwigi Gosiewskiej.

– Nie podoba mi się ten pomnik. Postać nie przypomina Przemysława. To nie jest mój syn. Muszę to zmienić, trzeba ten pomnik poprawić. Jak się nie uda, to trzeba będzie go przetopić i zrobić od nowa – przyznaje w rozmowie z "Super Expressem" Jadwiga Gosiewska. – To nie jest tylko moja opinia. Odbieram mnóstwo telefonów w tej sprawie – dodaje.

Autorem pomnika jest koszaliński rzeźbiarz Zygmunt Wujek. Jadwiga Gosiewska złożyła już reklamację w sprawie pomnika. – Muszę wymienić głowę. Starą trzeba będzie odciąć i w jej miejsce wstawić nową. Do wymiany jest jeszcze ręka, a nogi przykryję tarczą z logo Dąbek. Pomnik wykonałem najlepiej, jak potrafię, chciałem w nim zostawić trochę swojego autorstwa. Nie udało mi się jednak przekonać pani Gosiewskiej, że to dobra rzeźba. To matka, wie lepiej – mówi Wujek w rozmowie z dziennikiem.

Nowy pomnik gotowy ma być do 12 maja, dnia urodzin Przemysława Gosiewskiego.