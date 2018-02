The Rolling Stones wracają do Polski po 11 latach! Zagrają w Warszawie

Tak, jak obiecali, Stonesi wracają do swojego naturalnego środowiska, jakim jest scena, by zagrać serię spektakularnych koncertów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech, Czechach i – co dla nas najważniejsze – również w Polsce. Druga część tournee "Stones – No Filter", którego sponsorem jest Jeep®, sponsorujący europejskie koncerty zespołu od 2014 r, będzie kontynuacją cieszącej się ogromną popularnością trasy, jaką Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ronnie Wood odbyli w Europie jesienią 2017 r.

Stonesi uraczą fanów żelaznym zestawem klasyków takich, jak “Satisfaction”, “Paint It Black”, “Tumbling Dice”, czy “Brown Sugar”, dodając do setlisty każdego z koncertów garść zaskakujących utworów z przebogatej dyskografii zespołu. Jak zwykle w przypadku The Rolling Stones, koncerty będą miały spektakularną oprawę wizualną i produkcyjną.

„Ani myślimy przestawać”

– To wielka radość grać w tym zespole. Ani myślimy przestawać, tak naprawdę dopiero się rozkręcamy! – mówi Keith Richards. – Ta część trasy „No Filter” jest dla nas szczególnie ważna, nie możemy się już doczekać powrotu na scenę i ponownego spotkania z fanami z Wielkiej Brytanii i Irlandii. To ekscytujące, że zagramy w miejscach, gdzie dawno nas nie było i na zupełnie nowych obiektach, takich jak Old Trafford czy London Stadium – komentujeMick Jagger.

Trasa „Stones - No Filter”, produkowana przez Concerts West/AEG Presents rozpocznie się 17 maja w Dublinie, potem zespół zawita do Wielkiej Brytanii, by zagrać w Londynie (dwukrotnie), Manchesterze, Edynburgu i Cardiff, a następnie w Berlinie, Marsylii, Stuttgarcie, Pradze oraz w Warszawie.

Bilety od marca

Przedsprzedaż biletów na warszawski koncert The Rolling Stones rozpocznie się w czwartek 1 marca o godzinie 10:00 wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.eventim.pl. Do sprzedaży stacjonarnej bilety trafią w piątek 2 marca, o godz. 10:00.

W sprzedaży dostępna będzie również limitowana seria pakietów VIP, składających się z biletów do najlepszych sektorów – łącznie z absolutnie ekskluzywnym No Filter Pit – wysokiej jakości unikatowych plakatów oraz kolekcji gadżetów związanych z zespołem. Więcej informacji na oficjalnej stronie zespołu: www.rollingstones.com.

Czwarta wizyta w Polsce

Dla Stonesów będzie to czwarta wizyta w Polsce. Ostatni raz w naszym kraju zagrali w 2007, a poprzednio w 1998 r. Zespół zajmuje wyjątkowe miejsce w sercach polskich fanów względu na pierwszy koncert w naszym kraju, ten z 1967 r. Liczba zainteresowanych była znacznie większa niż pula dostępnych biletów, a w pierwszych rzędach zasiadali przedstawiciele komunistycznej władzy. – Na zewnątrz było ze dwa tysiące dzieciaków, które nie mogły zobaczyć koncertu z powodu tych ludzi – wspominał Keith Richards. Dla Polaków ten koncert był powiewem zachodniej wolności, dlatego The Rolling Stones stali się w naszym kraju symbolem, a o tamtym koncercie i jego okolicznościach do dziś krążą legendy.

Ponad pół wieku po rozpoczęciu działalności grupa wciąż jest w świetnej formie, o czym świadczy nagroda Grammy przyznana za album “Blue & Lonesome” (2016) oraz znakomicie przyjęty przez krytyków i publiczność film “Olé Olé Olé!”, dokumentujący południowoamerykańskie tournee Stonesów i ich pierwszy w historii koncert na Kubie.