W Stopnicy zatrzymano pijanego motorowerzystę. W alkomacie zabrakło skali

W niedzielę policjanci ze Stopnicy jechali do mężczyzny, którego zamierzali przesłuchać w sprawie karnej. Mężczyzna był podejrzewany o kierowanie motorowerem pod wpływem alkoholu. Znajdując się nieopodal Stopnicy policjanci zauważyli osobę na motorowerze. Ich niepokój wzbudził brak tablic rejestracyjnych na pojeździe oraz temperatura powietrza, która wczoraj spadła dużo poniżej zera. Okazało się, że kierowcą jest mężczyzna, do którego jechali. W trakcie sprawdzania stanu trzeźwości 60-latka w alkomacie zabrakło skali pomiarowej, co wskazuje, że w organizmie kierowcy motoroweru było powyżej 4 promili alkoholu.

Co więcej, mężczyzna nie miał przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz polisy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu. Pojazd 60-latka nie miał tablic rejestracyjnych, co mężczyzna tłumaczył faktem, że nie zarejestrował motoroweru. Tę informację potwierdziły dane znajdujące się w policyjnym systemie informatycznym. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, wysoką grzywnę oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna odpowie również za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu oraz za brak obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów.

Czytaj także:

Nielegalny tytoń zamiast sianka dla gryzoni. Kawa i pieprz miały zmylić celników