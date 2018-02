Premier spotkał się ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata. „Żydzi byli inni, ale byli swoi”

Galeria:

Spotkanie Mateusza Morawieckiego ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata

Premier zwracając się do polskich Sprawiedliwych powiedział, że „ratując naszych współbraci w czasach drugiej apokalipsy, robiliście to ze względu na moralne, etyczne głosy, które w Was były". – Służyliście Polsce i człowieczeństwu – dodał. Morawiecki powiedział do zebranych, że sposób, w jaki Sprawiedliwi służyli człowieczeństwu i Polsce oraz fakt, że ratowali Żydów podczas II wojny światowej wynikał z konieczności, jaką odczuwali w swoich sercach.

„Żydzi byli inni, ale byli swoi”

Szef rządu przywołał słowa Józefa Walaszczyka, który powiedział, że „Żydzi byli inni, ale byli swoi” i zaznaczył, że myśląc o czasach wojennych, można powiedzieć, że „była pewna odmienność, widoczna w Rzeczpospolitej, zresztą przez setki lat, ale jednocześnie byli to nasi bracia i siostry, którzy wtedy z nami żyli i byli swoi”.

Heroizm Sprawiedliwych

Morawiecki wspomniał również o heroizmie Sprawiedliwych. – To, jaki heroizm, musieliście Państwo wówczas wykazać, jest poza naszą wyobraźnią. To świadectwo najwyższej próby człowieczeństwa, jakie wtedy dzięki Wam stało się udziałem historii Polski. Polska wspólnota żydowska, ogólnoświatowa zawdzięcza Wam to, że w tym czasie najstraszliwszej próby mieliście w sobie tyle odwagi, by przełamać naturalny strach tamtych czasów i zrobić to, co zrobiliście – powiedział premier.

Tytuł przyznawany przez Yad Vashem

Jak przypomina Kancelaria Premiera, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata to osoby nieżydowskiego pochodzenia, które pomagały Żydom podczas II wojny światowej. O przyznaniu takiego honorowego tytułu decyduje Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.

