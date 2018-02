„Wiadomości” w TVP Polonia także po angielsku. Ma to pomóc „skutecznie prezentować polskie stanowisko”

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, od poniedziałku widzowie TVP Polonia mogą oglądać główne wydanie „Wiadomości” także w angielskiej wersji językowej. Czołowy program informacyjny polskiej telewizji publicznej po angielsku będzie emitowany codziennie o godz. 2:00. Jak podkreśla Maciej Stanecki, członek zarządu Telewizji Polskiej, emisja „Wiadomości” po angielsku ma ułatwić skuteczne prezentowanie polskiego stanowiska za granicami naszego kraju.

– „Wiadomości” TVP nadawane w języku angielskim są pierwszym krokiem w projekcie komunikowania najważniejszych treści państwowych w świecie. Wierzę, że pozwoli to instytucjom polskim poza granicami kraju skutecznie prezentować stanowisko polskie w debacie międzynarodowej. Grupą docelowych odbiorców programu są te osoby, które na co dzień nie posługują się językiem polskim. Będą oni mieli teraz ułatwiony dostęp do informacji z kraju – tłumaczy Stanecki.

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, według danych Nielsen Audience Measurement w styczniu br. średnia oglądalność głównego wydania „Wiadomości” w TVP1 wynosiła 2,52 mln widzów, a w TVP Info – 506,8 tys. TVP Polonia nie jest objęta badaniem Nielsena.