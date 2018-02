Mroźna zima nie odpuszcza. IMGW wydało ostrzeżenia dla niemal całej Polski

We wtorek 27 lutego zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. Jedynie na południowym-wschodzie kraju, a także na Wybrzeżu i Pomorzu lokalnie spadnie niewielki śnieg, od 1 do 2 cm. Tam w ciągu dnia będzie pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie od -12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -8 stopni Celsjusza w centrum kraju do -4 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim. Spodziewany jest wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Na południu kraju i Pomorzu porywy osiągną od 50 do 60 km/h. Kolejne dni zapowiadają się równie zimowo. Lekkie ocieplenie zapowiadane jest dopiero w weekend.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla niemal całej Polski. Tego typu alert oznacza, że przewidywane są zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW podkreśla, że prowadzenie działalności jest utrudnione i niebezpieczne, utrudnienia mogą wystąpić m.in. w ruchu drogowym lub podczas imprez plenerowych.

Czytaj także:

Turyści nocowali w jamie w Tatrach. Następnego dnia wezwali TOPR, bo mieli odmrożenia