Wyprawa na K2. Zespoły wracają do bazy. Wiadomo, kiedy próba ataku szczytowego

„Oba zespoły zeszły do C1 i dziś wracają do bazy. Pogoda się psuje, co uniemożliwia dalszą pracę w górze” – taka informacja pojawiła się na facebookowym profilu Polskiego Himalaizmu Zimowego 2016-2020 im. Artura Hajzera.

W poniedziałek w rozmowie z RMF FM szef programu Polski Himalaizm Zimowy Janusz Majer przekazał, że jeżeli pogoda pozwoli, to początek marca będzie tym okresem, kiedy himalaiści będą chcieli przeprowadzić atak szczytowy.

Majer skomentował także decyzję Denisa Urubki o opuszczeniu wyprawy. – Spowodowała jeszcze większą konsolidację pozostałego zespołu. Mamy teraz jeden zespół, jeden cel i wyprawa dalej działa – stwierdził.

Polska zimowa wyprawa na K2

„To była moja szansa, żeby coś zrobić”

W poniedziałek poinformowano, że Denis Urubko, zgodnie ze swoimi przekonaniami dotyczącymi końca sezonu zimowego, postanowił opuścić Zimową Wyprawę na K2. „Decyzja ta została zaakceptowana przez uczestników wyprawy, którzy nie widzieli dalszej możliwości współpracy z Denisem po jego samodzielnej próbie zdobycia wierzchołka” – podano na facebookowym profilu Polskiego Himalaizmu Zimowego.

Himalaista rozmawiał także z TVN24 i tłumaczył z czego wynikała jego decyzja o atakowaniu szczytu K2. – To była moja szansa, żeby coś zrobić, a nie tylko siedzieć w bazie. Podjąłem się ataku szczytowego i tak naprawę jestem usatysfakcjonowany, bez tego byłbym wściekły. Wróciłem bez zdobycia szczytu, ale to była ryzykowna sytuacja. Dużo śniegu, zero widoczności, bardzo złe warunki. W tym przypadku moją jedyną słuszną decyzją mógł być powrót – mówił.

