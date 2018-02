Justyna Żyła skomentowała wpis męża. Znowu padły oskarżenia

O problemach rodzinnych Piotra Żyły pisaliśmy już 25 lutego. Żona polskiego skoczka w rozmowie z redakcją WP przyznała, że Piotr od czerwca nie mieszka z rodziną. – Dzień przed Wigilią powiedział mi, że ma kochankę – wyznała kobieta. Justyna Żyła we wpisie, który później usunęła z Instagrama napisała, że mąż zostawił ją i dzieci, ponieważ nie umie żyć w rodzinie. Po tej informacji rozpętała się medialna burza wokół prywatnego życia polskiego reprezentanta.

Piotr Żyła: Publikacje żony nie są prawdziwe

Sam skoczek również postanowił odnieść się do wpisu żony i napisał, że publikacje dotyczące jego małżeństwa i rodziny „nie są prawdziwe”. Żyła napisał: „nie są prawdziwe informacje, że inna kobieta była powodem problemów w związku i wyprowadzki z domu, który zbudowałem dla rodziny” . Podkreślił, że starał się dojść do porozumienia z żoną. Poprosił także o uszanowanie jego życia prywatnego, a szczególnie dzieci „których dobro jest i było dla mnie zawsze priorytetem” .