5 ofiar mrozu w ciągu minionej doby. Instytucje ostrzegają i proszą o czujność

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało dzisiaj na Twitterze, że w ciągu minionej doby z powodu wychłodzenia zmarło 5 osób. Instytucja wzywa, by ubierać się stosownie do pogody, nie rozgrzewać się alkoholem i reagować, jeśli widzimy, że ktoś jest narażony na wychłodzenie. Radio Zet podaje, że od początku listopada ubiegłego roku, z powodu wychłodzenia zmarły już 53 osoby.

Wczoraj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z silnym mrozem panującym w całym kraju. Ostrzeżenia obowiązują w prawie wszystkich województwach. Wyjątkiem jest województwo opolskie oraz części województw zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Jak informowaliśmy dzisiaj rano, mróz szybko nie odpuści. W najbliższych dniach w niektórych miejscach można nadal spodziewać się skrajnie niskich temperatur, jednak z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Lokalnie pojawią się niewielkie opady śniegu. W niektóre dni może silniej powiać. W środę pogodnie będzie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach lokalnie spadnie śnieg. Termometry w ciągu dnia wskażą od -12 stopni C na Suwalszczyźnie, -9 st. C w centrum kraju do -6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej.