Sejmowa komisja rekomenduje aresztowanie Gawłowskiego. „Wyjdę w kajdankach na koszt podatnika”

Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych wydała rekomendację dla Sejmu, w której przychyla się do wniosku prokuratury. Chodzi o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Gawłowskiego z PO. Podstawą do zatrzymania miałyby być trzy zarzuty korupcyjne, grożące karą do 10 lat pozbawienia wolności oraz zarzut posiadania dokumentów pochodzących ze śledztwa, do oglądania których poseł nie był uprawniony. Gawłowski odpowiada, że zrzekł się immunitetu, więc prokuratura może w każdej chwili postawić mu zarzuty i nie ma potrzeby ścigania go.

Gawłowski: Polityczne działania prokuratury

– Najgorsze jest to, że mimo przedstawienia dowodów, które świadczyły, że wszystko to, co robi prokuratura, ma wymiar polityczny, posłowie PiS-u nie sięgnęli po ten materiał. W ogóle nie byli zainteresowani zobaczeniem, co tam jest w środku, jakie są dowody. Ewidentnie widać, że ta sprawa ma charakter tylko i wyłącznie polityczny, że jest dyspozycja polityczna, żeby mnie zatrzymać, aresztować i tego się tak naprawdę spodziewam – mówił poseł Gawłowski na konferencji prasowej w Sejmie.

Gawłowski: Sam pojadę do Szczecina

– Dzisiaj spodziewam się, że być może jutro albo pojutrze z tego budynku zostanę wyprowadzony w kajdankach, na koszt podatnika przewieziony do Szczecina. Jednocześnie chcę złożyć deklarację, żeby podatnikowi było taniej, naprawdę wystarczy wezwanie. Ja się stawię do prokuratury w Szczecinie – tak jak już raz to zrobiłem - o każdej porze dnia i nocy, tak jak sobie prokuratura będzie życzyć. Chyba, że to ma być spektakl na państwa potrzeby, żeby Polacy zobaczyli, że oto rozprawiamy się z opozycją pod jakimś określonym hasłem, to wtedy to będę rozumiał, że to musi się odbyć w taki sposób –mówił dalej tuż po zakończeniu posiedzenia komisji.

Czytaj także:

Olczyk: Sprawa Gawłowskiego jest problematyczna dla opozycji i dla PiS