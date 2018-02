Szczepienia mogą być jednym z kryteriów przy rekrutacji do żłobków. Jest wniosek SLD

Jak informuje Onet, działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej chcą, by przy przyjmowaniu dzieci do wrocławskich żłobków, rodzice musieli obowiązkowo przedstawić zaświadczenie, które potwierdzi, że ich pociechy przeszły wszystkie wymagane szczepienia. Szef wrocławskich struktur SLD Bartłomiej Ciązyński skierował stosowną petycję do prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza.

Troska o zdrowie dzieci

„W trosce o zdrowie dzieci pozostających pod opieką w żłobkach należących do Wrocławskiego Zespołu Żłobków zwracamy się do Pana (...) o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia do zasad rekrutacji do WZŻ kryterium dotyczącego zaszczepienia dziecka zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. Uważamy bowiem, że przed przyjęciem dziecka do żłobka rodzice powinni mieć obowiązek przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego wykonanie wszystkich obowiązkowych szczepień” – czytamy we wniosku do prezydenta Wrocławia.

Zagrożenie powrotem chorób

W dokumencie skierowanym do Dutkiewicza politycy SLD podkreślają, że „wskutek nieodpowiedzialnego zachowania rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci, istnieje poważne zagrożenie powrotem chorób, które dzięki systemowi szczepień obowiązkowych wydawały się zapomniane np. krztusiec, polio, odra”.

Inspekcja może zmusić do szczepień

Przypomnijmy, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł ostatnio, że inspekcja sanitarna może zmusić rodziców do szczepienia swoich dzieci. Według najnowszych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Polskiego Zakładu Higieny, w ubiegłym roku ponad 30 tys. rodziców odmówiło poddania dzieci szczepieniom, które przewidziane się w kalendarzu szczepień obowiązkowych. To niemal 25 proc. więcej niż w 2016 roku.