Poszli do kina na film Patryka Vegi. Mogą trafić na trzy lata do więzienia

Trzej młodzi mężczyźni z powiatu krapkowickiego udali się do kina Helios w Opolu na nowy film Patryka Vegi „Kobiety mafii” . Mężczyźni nie dość, że byli głośni i wulgarni, to jeszcze zaczepiali innych widzów. Awanturować zaczęli się jeszcze w sali kinowej. Wyraźnie nietrzeźwi mężczyźni za nic mieli prośby obsługi kina. Wówczas do akcji wkroczył będący po służbie policjant – na co dzień funkcjonariusz służby kryminalnej z Opola, który był jednym z widzów czekających na seans.

Jednak 22, 24 i 28-letni mieszkańcy powiatu krapkowickiego nie posłuchali również policjanta. Dodatkowo najstarszy z nich zaczął ubliżać funkcjonariuszowi i szarpać go. Kiedy funkcjonariusz obezwładnił awanturującego się mężczyznę, został zaatakowany przez jego dwóch kolegów. Mimo obrażeń, jakie odniósł w czasie krótkiej potyczki, policjant przetrzymał całą trójkę do przyjazdu patrolu policyjnego. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

Okazało się, że 24 i 28-latek mieli ponad promil alkoholu w organizmie, natomiast 22-latek był trzeźwy. Wszyscy usłyszeli zarzuty związane z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Dodatkowo najstarszy z nich odpowie jeszcze za znieważenie. Grozi im teraz kara do 3 lat więzienia.