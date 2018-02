Twórca ASZ-Dziennika przesadził? „Czasami jest żal, że to nie nas Hitler postanowił uczynić swoim głównym wrogiem”

Stojący za satyrycznym ASZ-Dziennikiem Rafał Madajczak we wtorek 27 lutego był gościem internetowego programu Onet Rano. Razem z Jarosławem Kuźniarem jeździł po Warszawie i w samochodzie udzielał wywiadu, komentując m.in. bieżące zagadnienia w polskiej polityce. W pewnym momencie prowadzący program (i samochód) zapytał swojego gościa (i pasażera): „Czemu nie możemy sobie uświadomić Rafał, że my nie jesteśmy tym cholernym Wybranym Narodem?”. – To jest takie amerykańskie, że drugi to przegrany. A my jesteśmy tym drugim. Oczywiście nie mówcie tego Ormianom, ani innym narodom, które też jakby się widziały... – odpowiadał.Opisywany fragment zaczyna się w połowie szóstej minuty nagrania.

Hitler, Jezus i Polska

Największe kontrowersje wzbudziła dalsza część jego wypowiedzi. – Nie chcę szukać taniego skandalu, ale czasami jest wręcz między wierszami żal, że to nie nas Hitler postanowił oficjalnie uczynić swoim głównym wrogiem, że kurcze nie załapaliśmy się na tę największą ofiarę – mówił. – Powiem też jedną rzecz – Jezus nie był Polakiem. Ustalmy to raz na zawsze, nie ważne co by było uchwalone, Jezus nie był Polakiem – przypominał. – Czasami pewne rzeczy trzeba zaakceptować. Czasami jesteś drugi – podsumował.