Polska zawodniczka KSW pokazała muskularne plecy. Internauci sugerują, że zażywa sterydy

Muskulatura Pauliny Raszewskiej

Jak informuje portal sportowefakty.wp.pl, Raszewska podczas niedzielnej gali KSW w Łodzi zadebiutuje w MMA. Zawodniczka, która ma już doświadczenie w boksie tajskim, sandzie oraz kickboksingu, stoczy walkę z Karoliną Owczarz. Raszewska prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie chwali się zdjęciami muskulatury. Na jednym z ujęć widzimy umięśnione plecy zawodniczki. Część użytkowników portalu społecznościowego chwali ją za piękne ciało, życząc jednocześnie powodzenia na sobotniej gali. Nie brak również uwag krytycznych pod adresem Raszewskiej.

Nawiązanie do Zielińskiego

„Nie wmawiaj ludziom farmazonu, że zrobiłaś to naturalnie, znam się na tym aż za dobrze i wiem, co biorą dziewczyny aby się wysuszyć/zrzeźbić” – brzmi jeden z komentarzy. Inny z internautów napisał, że „Adrian Zieliński układał suplementację chyba”. Przypomnijmy, Zieliński to sztangista, który niedawno został zdyskwalifikowany na cztery lata za stosowanie niedozwolonych substancji. Jedna z użytkowniczek pyta Raszewską, o to, jaki środek zastosowała zawodniczka, by tak wyrzeźbić plecy: „turnabol czy testosteron wjechał"?

„Dużo pracy, dobre jedzenie i suplementacja”

Raszewska twierdzi, że nie zażywa żadnych niedozwolonych substancji. – Uspokajam. Nie jestem na żadnych anabolikach itd., bo już nie wiem, ile razy słyszałam to pytanie. Dużo pracy, dobre jedzenie i suplementacja – zapewniła Raszewska w rozmowie z MMAPLtv. – Nigdzie nie robiłam pleców, żebym dźwigała jakieś ciężary. Dołożyłam trochę zapasów, parteru, ćwiczeń stabilizacyjnych i tyle... Sama nie wiedziałam, że będę miała takie plecy. Szok! – dodała zawodniczka.

Na najbliższej gali KSW, która odbędzie się w sobotę w Łodzi wystąpią takie gwiazdy MMA jak Mamed Chalidow czy Michał Materla.

