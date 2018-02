Macierewicz udzielił wykładu w USA. Zdradził co uważa za swoje największe osiągnięcie

Przez jakiś czas nieobecny w mediach Antoni Macierewicz zagościł w artykule „Gazety Polskiej”, opisującym jego wystąpienie w Ameryce. Wykład, którego udzielił w auli katolickiej uczelni nosił tytuł „Sojusz atlantycki i przyszłość Europy – źródła jedności i podziałów”. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej ostrzegł słuchaczy przed zagrożeniami dla spójności NATO. Wskazał także na czołową rolę chrześcijańskich wartości w funkcjonowaniu sojuszy międzynarodowych.

Wystąpienie Macierewicza było częścią serii wykładów o aktualnych wyzwaniach dla bezpieczeństwa, relacjach między poszczególnymi państwami oraz roli wiary i nauki w rozwoju świata. Główne zagrożenie dla spójności NATO, zdaniem Macierewicza, agresja Rosji w stosunku do Gruzji oraz Ukrainy oraz zbrojenia nuklearne Korei Północnej. Były szef MON zdradził również, co uważa za swoje największe osiągnięcie podczas kierowania resortem. Jego zdaniem, było to uświadomienie partnerom z NATO realnego niebezpieczeństwa ze strony Moskwy. Dodał również, że Polska ma wysoką pozycję w strukturach Unii Europejskiej.

Odwołanie Antoniego Macierewicza

Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej utracił swoje stanowisko podczas rekonstrukcji rządu, dokonanej 9 stycznia 2018 roku przez premiera Mateusza Morawieckiego. Na stanowisku ministra zastąpił go dawny szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Za dymisją Macierewicza opowiedziało się 59 proc. respondentów w sondażu Kantar, przeprowadzonego dla TVN. Odwołany szef MON przejął kierownictwo nad podkomisją badającą okoliczności katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. Macierewicz zajął się również prowadzeniem programu „Pilnujmy Polski” na antenie Telewizji Republika.