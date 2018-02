Uwaga! TVN: Leżała na klatce, by zwrócić uwagę. Oddała mieszkanie za opiekę

Pani Weronika mieszka na jednym z gdańskich osiedli. Sąsiedzi dobrze ją znają. – To historia tej klatki. Jak ma lepszy czas, wiosną, latem, wita wszystkich w drzwiach. Jest taką osobą, która wszystko musi wiedzieć. Była szczęśliwa i zadowolona – opowiada jej sąsiadka Ewa Bryńska.

Pięć lat temu pani Weronika podupadła na zdrowiu. – Coraz częściej była pogubiona. Nie bardzo wiedziała, jaki jest dzień tygodnia, czy jest rano, czy wieczór. Nie wiedziała też, gdzie się znajduje. Prosiła, żeby wzywać pogotowie – opowiada Robert Bryński, sąsiad 93-latki.

„Potrafi obudzić cały blok”

Sąsiedzi, którzy zwrócili się do redakcji Uwagi!, pokazali nam zdjęcia i nagrania, na których widać, jak staruszka leży na klatce. Wzywa pomocy. Ich zdaniem to próby zwrócenia uwagi na swój los. – Potrafi obudzić cały blok. Wali laską w drzwi – opowiada Maria Groch, sąsiadka.

Pani Weronika przekazała własność do swojego mieszkania sąsiadce, która wyprowadziła się już z tego bloku. – Zaoferowała pomoc pani Weronice, w zamian za to, że będzie mogła w spokoju umrzeć we własnym domu. Za opiekę oddała mieszkanie – opowiada Robert Bryński.

Dotarliśmy do księgi wieczystej, w której wpisana jest nowa właścicielka mieszkania. Znaleźliśmy też informację o umowie dożywotniej opieki, która mówi m.in. o przyjęciu 93-latki, jako domownika i dostarczaniu jej wyżywienia.

„Sąsiadów mam wszystkich dobrych”

Jak przyznaje sama pani Weronika, żyje dzięki sąsiadom. – Sąsiadów mam wszystkich dobrych. Przychodzą, drzwi mi otwierają i zostawiają jedzenie – opowiada. – Dzisiaj rano. Leżałam jeszcze, przyszła sąsiadka z siódmego piętra: „Pani Werciu, kupiłam pani takie dwie drożdżóweczki”. Jakby nie było sąsiadów, to bym dawno nie żyła – dodaje staruszka.

Sąsiedzi mają dostarczać jej zarówno śniadanie, obiad, jak i kolację. – Każdy z nas próbuje pani Werze pomóc. Jeden przyniesie zupę, drugi zrobi herbatę. Czasami poprosi, żeby jej ugotować mleko – dodaje Bryński.