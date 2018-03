Kornel Morawiecki: W Jedwabnem trzeba dokonać ekshumacji. Polski nie można szantażować Holokaustem

– Trzeba było to robić po transformacji, po Okrągłym Stole. Teraz można degradować, ale to są trochę takie popłuczyny, to nie jest istotna sprawa. W ten sposób może jeszcze zdegradować Suworowa, który zrobił rzeź Pragi. To nie o to chodzi – powiedział Kornel Morawiecki.

Polityk był pytany również o degradację jedynego polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego. Zgodził się ze stwierdzeniem, że jest ona „średnio potrzebna”. – Absolutnie. Właśnie wychodzi na to, że robimy rzeczy kontrowersyjne – dodał.

Morawiecki: Polska miała też swój Polokaust

Morawiecki stwierdził również, że Lech Wałęsa powinien mieć obniżoną emeryturę, mimo że był prezydentem. – To jest trochę bardziej skomplikowana sprawa. Ale był tajnym współpracownikiem? No był. Tajnym współpracownikom też powinniśmy obniżyć. Ludzie, którzy walczyli o niepodległą Polskę, którzy stracili możliwości zarobkowe i teraz są biedni. Oni są w gorszej sytuacji, a uprzywilejowani są ci, którzy zdradzali kolegów. To jest nienormalne – ocenił.

Gość RMF FM przyznał ponadto, że w Jedwabnem powinno dokonać się ekshumacji, aby dowiedzieć się, ile osób zostało zabitych, a także „kto i z jakich naboi strzelał”. – Nie można Polski szantażować Holokaustem, bo Polska miała też swój Polokaust – podkreślił marszałek senior Sejmu. – Nie możemy ustąpić i mówić, że jesteśmy sprawcami. Nie możemy godzić się na to. Jako zbiorowość - nie jesteśmy – dodał.

