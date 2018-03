Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie. „Absolutna elita polskiej armii”

Galeria:

Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP

Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. W czwartek Duda mianował 14 oficerów Wojska Polskiego na pierwszy oraz kolejne stopnie generalskie i admiralski.

– Gratuluję panom generałom awansu do grupy stanowiącej absolutną elitę polskiej armii. Gratuluję osobistego sukcesu i zaufania – ze strony szefa MON i mojej, jako Prezydenta RP. Ale awans to przede wszystkim zobowiązanie do jeszcze cięższej pracy – mówił prezydent podczas uroczystości.

Jak mówił Duda, przygotowywany jest nowy system kierowania i dowodzenia armią. Podkreślił, że trwa też modernizacja Sił Zbrojnych RP, co oznacza "unowocześnienie i wielkie zakupy – ogromne kwoty, które mają być w ciągu najbliższych lat przeznaczone na nowe wyposażenie Wojska Polskiego".

– Potrzebujemy armii silnej, dobrze wyszkolonej, zdyscyplinowanej, zmotywowanej, o patriotycznych postawach, o wielkim poczuciu odpowiedzialności i obowiązku wobec Ojczyzny i rodaków, ale potrzebujemy także armii bardzo dobrze wyposażonej – zaznaczył prezydent.

Mianowani

na stopień generała:

gen. broni Leszek Surawski – Szef Sztabu Generalnego WP;

na stopień generała broni:

gen. dyw. Jarosław Mika – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych,

gen. dyw. Sławomir Wojciechowski – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych;

na stopień generała dywizji:

gen. bryg. Stanisław Czosnek – Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej,

gen. bryg. Adam Joks – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP,

gen. bryg. Krzysztof Król – Zastępca Dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód,

gen. bryg. Cezary Wiśniewski – Attaché Obrony przy Przedstawicielstwie Dyplomatycznym RP w Stanach Zjednoczonych;

na stopień generała brygady:

płk Zenon Brzuszko – Dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie,

płk Szymon Koziatek – Zastępca Szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju SZ w SG WP,

płk Dariusz Parylak – Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej,

płk Ryszard Pietras –Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich,

płk Jacek Pszczoła – Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego,

płk Jan Rydz – Dowódca 1 Brygady Pancernej;

na stopień kontradmirała: