PSL-UED proponuje zmianę ustawy o weteranach. „Przede wszystkim trzeba pamiętać o żywych”

Według informacji portalu 300polityka.pl klub poselski PSL-UED przygotował zmianę ustawy dotyczącej weteranów przebywających poza granicami Polski. Dzięki znowelizowanym przepisom weterani misji pokojowych otrzymają podobne przywileje do tych, jakie posiadają żołnierze, którzy brali udział w II wojnie światowej. Projekt ustawy posłowie zaprezentowali w Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Powinniśmy dbać o bohaterów

– Należy myśleć o umarłych, ale przede wszystkim trzeba pamiętać o żywych – ludziach, którzy przelewali polską krew zagranicą na misjach. Pamięć o żołnierzach wyklętych to nasz obowiązek jako Polaków. Jednak to co innego niż kult, czyli bezrefleksyjne przyjmowanie wiedzy, którą dyktuje nam aktualna polityka – powiedział poseł PSL, Piotr Zgorzelski. Dodał, że Polacy nie są zwolnieni z krytycznego myślenia o historii, a pamięć o tych, którzy polegli nie zwalnia nas z powinności „dbania o żyjących bohaterów”.

To państwo powinno pomagać

Zgorzelski podkreślił, że skandalem jest to, że kilkutysięczne grono polskich weteranów otrzymuje pomoc od indywidualnych osób jak Marcin Gortat, zamiast od państwa. Nowelizacja ustawy zakłada otrzymanie przez weteranów takich przywilejów jak darmowe przejazdy komunikacją czy pomoc materialna. Paweł Bejda z PSL dodał, że klub PSL-UED chce, by posłowie jak najszybciej zajęli się projektem ustawy. – Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zaprezentujemy projekt ustawy środowiskom kombatanckim oraz posłom – powiedział Bejda.