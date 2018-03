„Królowa Przemocy” demoluje rywalki w KSW. Oto nowa gwiazda kobiecego MMA!

Galeria:

Poznajcie "Królową Przemocy". Oto Ariane Lipski z KSW

Ariane Lipski posługuje się pseudonimem „Violence Queen”, co oznacza „Królowa Przemocy”. Wszystkie cztery pojedynki na galach KSW skończyła szybko i efektownie. Jej wyższość w KSW musiały uznać już Katarzyna Lubońska, Sheila Gaff, Diana Belbita i Mariana Morais. Podczas najbliższej gali, 24-letnia „Królowa Przemocy” zmierzy się z Silvaną Gomez z Argentyny. – Widziałam jej kilka walk. Jest świetna w stójce, co mnie cieszy, bo też lubię tę płaszczyznę. Nie będę dążyła do parteru, ale jestem przygotowana na wszystko. Myślę, że kibice zobaczą super walkę – stwierdziła Lipski.

Lipski: Moja rodzina pochodzi z Polski

Kontrakt 24-latki w KSW kończy się w tym roku, ale jak sama przyznaje, trwają rozmowy o nowej umowie. – Jednym z moich warunków jest to, bym miała więcej okazji do walki – przyznaje. W 2015 r. Lipski w rozmowie z „Super Expressem” opowiedziała, że jej rodzina pochodzi z Polski i choć ona sama nie mówi w naszym języku, to zna kulturę i tradycję. Poza tym podkreśliła, że lubi pierogi.

Gala KSW 42 odbędzie się 3 marca w łódzkiej Atlas Arenie. Transmisja jest dostępna w Cyfrowym Polsacie, sieciach kablowych oraz na www.kswtv.com.

