Niepokojące doniesienia spod K2. Zła pogoda krzyżuje plany. „Musimy zastanowić się, co dalej”

Polska zimowa wyprawa na K2

– Jeśli tak będzie, to bardzo nam to utrudni działanie. Będziemy musieli zastanowić się, co dalej – powiedział w rozmowie z reporterem „Faktów” TVN Janusz Gołąb. Dodał, że obecne warunki nie pozwalają na to, by dotrzeć do trzeciego obozu na wysokości ponad siedmiu tysięcy metrów. – Dostaliśmy nowe informacje i one nie są optymistyczne. Okno pogodowe, które miało zacząć się 3 marca, przesuwa się – wyjaśnił.

Mają czas do 21 marca

Według wcześniejszych prognoz, w sobotę pogoda miała się poprawić, jednak z najnowszych informacji wynika, że bardziej sprzyjająca aura ma nastąpić dopiero we wtorek. To komplikuje plany himalaistów, którzy są w bazie i czekają. Przypomnijmy, że czas na pierwsze zimowe zdobycie K2 polska ekspedycja ma do 21 marca. Więcej informacji na temat sytuacji pogodowej przekazał na Twitterze rzecznik wyprawy na K2 Michał Leksiński.

„W bazie jest ok, temperatura minus 15 stopni, mocno nie wieje, aczkolwiek są porywy. Wszyscy koledzy są zdrowi, gotowi do wyjścia w górę. Póki co analizujemy prognozy pogody z różnych źródeł - na dziś, na jutro, na najbliższe kilka dni…” – napisał. Leksiński przyznał również, że trudnością w ustaleniu planu działania jest to, że warunki atmosferyczne zmieniają się z godziny na godzinę.

Urubko opuszcza wyprawę

Przypomnijmy, w poniedziałek 26 lutego poinformowano, że Denis Urubko, zgodnie ze swoimi przekonaniami dotyczącymi końca sezonu zimowego, postanowił opuścić Zimową Wyprawę na K2. „Decyzja ta została zaakceptowana przez uczestników wyprawy, którzy nie widzieli dalszej możliwości współpracy z Denisem po jego samodzielnej próbie zdobycia wierzchołka” – podano na facebookowym profilu Polskiego Himalaizmu Zimowego.

