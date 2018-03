„Karty Macierewicza”. Memy podsumowujące 15 mln zł wydatków z kart kredytowych MON

Galeria:

"Karty Macierewicza" - memy po tłumaczeniach wydatków MON

Trwa dyskusja na temat 15 mln zł, wydanych przez pracowników resortu obrony. Do sprawy odniósł się już ówczesny szef MON Antoni Macierewicz. Na zapytanie posła Piotra Misiły z Nowoczesnej, odnośnie wydatków w MON odpowiedział ówczesny wiceminister obrony Bartosz Kownacki. Polityk podał szczegółowe dane na temat płatności kartami, które łącznie dały kwotę prawie 15 mln zł.

Do sprawy odniósł się w Sejmie Antoni Macierewicz. Jak podaje 300 polityka.pl, były minister obrony przekonywał, że są to „wydatki całej armii, całego wielkiego ministerstwa przez dwa lata”. – To wszystko co mam wam do powiedzenia – uciął polityk.

Macierewicz był w Sejmie uczestnikiem konferencji poświęconej Żołnierzom Wyklętym. „Gazeta Wyborcza” udostępniła w sieci nagranie, na którym widać, jak były szef MON unika odpowiedzi na pytanie, dotyczące wydatków w resorcie. W materiale można również zauważyć, jak jeden z mężczyzn, obecnych obok Macierewicza słownie zaatakował dziennikarkę „GW”.

Stanowisko MON

Ministerstwo Obrony Narodowej zabrało głos, w sprawie wydatków z kart kredytowych i płatniczych. Podano m.in., że jedną z pierwszych decyzji ministra Mariusza Błaszczaka, po objęciu stanowiska ministra obrony narodowej, było ograniczenie o ponad połowę liczby kart płatniczych, przeznaczonych do dyspozycji pracowników urzędu.