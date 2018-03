Liderka Nowoczesnej napisała artykuł dla izraelskiej gazety. „PiS niszczy starania całych pokoleń”

Katarzyna Lubnauer opublikowała tekst w elektronicznej wersji izraelskiej gazety „The Times of Israel”. Liderka Nowoczesnej pisze w nim, że współcześnie narracja historyczna stała się w Polsce narzędziem politycznym. „Rząd Prawa i Sprawiedliwości niemiłosiernie niszczy owoce starań całych pokoleń o to, by współegzystować z innymi narodami, bazując na zasadach otwartości, prawdy historycznej i politycznej współpracy” – twierdzi Lubnauer.

Polska to nie tylko rząd Morawieckiego

Polityk twierdzi w tekście, że konserwatywny rząd Mateusza Morawieckiego nie jest „jedynym głosem na politycznej scenie naszego kraju”. Lubnauer pisze, że nie można pozwolić, by rany, które pojawiły się w społeczeństwie po II wojnie światowej, a które teraz znów zostały otwarte, zostały przykryte „membraną goryczy i przygnębienia”. „Musimy stawić czoła prawdzie i odrzucić strach o naszą historię. Musimy mieć gotowość do zrozumienia i przebaczenia, albowiem tylko prawdziwie wielkie narody są zdolne do przebaczenia i mogą otrzymać przebaczenie” – pisze polityk.

Przesłanie do Polaków

„To jest wspólnota indywidualności i pokoleń, suma historii i losów. Dlatego w obliczu milczenia polskiego prezydenta i rządu, chcę skierować tę wiadomość do wszystkich Polaków w kraju oraz do naszych przyjaciół na całym świecie” - pisze Lubnauer. Do swoich rodaków liderka Nowoczesnej kieruje następujące przesłanie: „Moi drodzy rodacy, Polacy, musimy zrozumieć, że ci, którzy odrzucają przeszłość i nie dbają o naszą wspólną przyszłość, prowadzą nas w kierunku moralnego samozatracenia”. Polityk podkreśla, że wprawdzie w trakcie II wojny światowej cierpiało wiele narodów, ale to Żydzi cierpieli najbardziej.

Z kolei w kierunku państwa Izrael oraz Żydów z całego świata Lubnauer kieruje przesłanie, w którym podkreśla, że „Polacy czczą wszystkie ofiary nazistowskich Niemiec oraz ofiary zbrodni popełnionych przez Polaków”.

Przesłanie do premiera

Lubnaer na końcu swojego artykułu zwraca się do Mateusza Morawieckiego. Wspomina, że zbliżają się duże rocznice: 50. rocznica Marca 1968, 75. rocznica powstania w Getcie Warszawskim oraz 70. rocznica powstania państwa Izrael. Szefowa Nowoczesnej zwracając się do polskiego premiera podkreśliła, że te specjalne okazje mogą być szansami na to, by „przywrócić nasz pokój, naszą więź i wzajemne zrozumienie między Polską a Izraelem”.