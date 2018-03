PŚ w Lahti. Polska druga w konkursie drużynowym!

Nadzwyczajne posiedzenie KRS. Członkowie apelują do sędziów

Cztery godziny trwało nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, prawdopodobnie już ostatnie w obecnym składzie. Było ono odpowiedzią na opublikowaną listę do nowej KRS. Kandydaci do Rady wybrani mają zostać we wtorek na...