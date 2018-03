Prognoza pogody dla Polski na 16 dni. Termometry pokażą nawet 17 stopni!

Nad Europą zmienia się pogodowy układ sił - przede wszystkim słabnie mroźny wyż, który jeszcze kilka dni temu, mając swoje centrum nad Skandynawią, rządził aurą niemal na całym kontynencie. W wielu regionach Polski temperatura spadała do -20 stopni Celsjusza. Osłabnięcie wyżu uruchamia jednak wędrówkę blokowanych do tej pory przez niego niżów i frontów atmosferycznych, które teraz z zachodu będą przemieszczać się na wschód. Oznacza to ocieplenie, ponieważ wraz z niżami ciepłe powietrze z zachodu i południa Europy będzie docierać do Polski.

Już w ciągu kilku najbliższych dni odczujemy wyraźne ocieplenie. Na południu kraju temperatura ma wzrosnąć aż do 7 stopni Celsjusza. Meteorolodzy przewidują, że w najbliższych dniach niemal we wszystkich regionach Polski słupki rtęci nie spadną poniżej zera. Kulminacja ciepła ma nastąpić w najbliższy weekend - na południu kraju temperatura może wzrosnąć nawet do 13 stopni. Z kolei mieszkańcy Opola mogą liczyć na prawdziwie wiosenną aurę, ponieważ termometry mogą pokazać nawet 17 stopni Celsjusza! W pozostałych częściach Polski będzie nieco chłodniej, jednak temperatury nie powinny spaść poniżej 5 stopni Celsjusza. W wielu częściach kraju będzie jednak pochmurno, mogą także wystąpić opady deszczu.

Zdaniem meteorologów aż do 20 marca temperatury nie spadną poniżej 0 stopni Celsjusza.