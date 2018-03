Szokujące ustalenia ws. wybuchu w Poznaniu. W kamienicy mogło dojść do morderstwa

4 marca, około godziny 7:50 rano, w kamienicy w Poznaniu doszło do eksplozji, w wyniku której zawaleniu uległy dwa piętra 4-kondygnacyjnego budynku. 5 osób zmarło w wyniku tragedii. Na miejscu zdarzenia odnaleziono 21 rannych.

W kamienicy doszło do morderstwa?

Nowe informacje, na temat zdarzenia w stolicy Wielkopolski podaje Radio ZET. Z ustaleń wynika, że w kamienicy, która się zawaliła, mogło wcześniej dojść do morderstwa. Ponadto, portal wPolityce.pl dotarł do informacji, że w gruzach budynku znaleziono ciało kobiety, której wcześniej ktoś odciął głowę. Tę Informację nieoficjalnie potwierdzono w Komendzie Głównej Policji. Możliwe więc, że eksplozja, do której doszło w Poznaniu, była wynikiem celowego działania zabójcy.

W poniedziałek 5 marca Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej. Teren, gdzie doszło do tragedii jest wciąż odgruzowywany zarówno ręcznie jak i z użyciem sprzętu. Na polecenie komendanta głównego PSP w Poznaniu pojawiły się jeszcze dwie grupy strażaków z psami i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczym.

