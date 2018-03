9-latek z Trzebnicy zaatakowany przez psa. Lekarze wszyli rękę chłopca do brzucha

Do wypadku doszło w styczniu w Trzebnicy. Owczarek niemiecki zaatakował 9-letniego Gracjana bawiącego się na podwórku. Według relacji TVN24, zwierzę rzuciło się na chłopca i zębami złapało go za rękę. Później przez kilkadziesiąt metrów pies ciągnął Gracjana.

Oczyszczenie rany i przeszczep skóry

Według informacji podawanych przez rodzinę 9-latka, z ręki chłopca została tylko kość. Gracjan został natychmiast przewieziony do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki W Łodzi, a następnie do szpitala w Trzebnicy. Tam oczyszczono ranę chłopca oraz pokryto płatem skóry pobranej z przedniej ściany jamy brzusznej kość, mięśnie oraz ścięgna.

Ręka w brzuchu

Lekarze wszyli rękę Gracjana w brzuch. – Odsłonięcie kości na działanie środowiska zewnętrznego nieuchronnie prowadzi do zaburzenia ukrwienia, a w rezultacie do zakażenia, a to jest bardzo ciężkim stanem. Trudnym do leczenia zachowawczego, które daje niepewny wynik – tłumaczył w TVN24 dr Tobiasz Szajerka ze szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Brak czucia i rehabilitacja

Kończyna była przyszyta do brzucha chłopca przez trzy tygodnie. Według informacji podawanych przez lekarzy, było to bardzo niewygodne dla 9-latka, ale mimo to chłopiec był dzielny. Teraz czeka go rehabilitacja. – Ze względu na rozległość ubytków tkanek, która sięga około 15 centymetrów – czyli praktycznie przez całą długość przedramienia chłopca – nie ma on czucia po stronie grzbietowej dłoni i palców. Tego czucia de facto już nigdy nie odzyskamy – podkreśla dr Szajerka.

