Oszuści podszywają się pod znaną firmę kurierską. Klienci muszą być ostrożni

Jak informuje serwis CERT Orange, w sieci pojawiła się nowa kampania phishingowa, czyli taka, w której przestępcy podszywają się pod inną instytucję lub osobę, by wyłudzić określone informacje. Takimi informacjami mogą być np. szczegóły umożliwiające dostęp do karty kredytowej bądź do danych logowania.

Link do dropboxa

Najnowsza kampania, o której pisze CERT Orange, jest dowodem na to, że ostrożność może uratować internautów przed zainfekowaniem komputera złośliwym oprogramowaniem. Serwis opublikował zrzut ekranu przedstawiający maila otrzymanego rzekomo od firmy kurierskiej DHL Express. W treści wiadomości zawarta jest informacja o niezapłaconej fakturze za przesyłkę. Poniżej znajduje się link, pod którym można pobrać dokument zapłaty. Co istotne, link ten prowadzi do dropboxa, czyli publicznej chmury. A jak wiemy, żadna licząca się firma nie zamieszcza dokumentacji dla klientów na publicznej chmurze.

Ważna ostrożność

Klient, któremu zdarza się współpracować z firmą kurierską, a który dostanie takiego maila może faktycznie kliknąć w odnośnik. Moment nieuwagi doprowadzi do zainfekowania złośliwym oprogramowaniem lub nawet utraty ważnych danych.